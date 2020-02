Netflixが高性能＆ロイヤリティフリーなコーデック「AV1」をAndroid向けアプリに採用

by TeroVesalainen ストリーミング動画配信サービスのNetflixが、オープンかつロイヤリティフリーなビデオコーデック「 AOMedia Video Codec 1.0(AV1) 」をAndroid向けアプリで採用したことを2020年2月6日に発表し、Andoirdアプリを皮切りにすべてのプラットフォームでAV1を採用する予定を明らかにしました。 Netflix Now Streaming AV1 on Android - Netflix TechBlog https://netflixtechblog.com/netflix-now-streaming-av1-on-android-d5264a515202 AV1はGoogleやNetflix、Amazon、Facebook、Apple、Mozilla、Microsoft、Intel、NVIDIAなど名だたるテクノロジー企業が共同で開発を進めるビデオコーデックで、2018年3月に正式リリースされました。 GoogleやNetflixが主導するビデオコーデック「AV1」が正式リリース、4Kストリーミングの普及に期待 - GIGAZINE

2020年02月06日 14時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

