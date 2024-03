「中国で最も有望なCPU」と評されるLoongsonの「3A6000」はどんなCPUなのか？

キャッシュについては、Zen 2および3A6000はいずれもクラスタ内の4つのコアで共有される16MBの大容量L3キャッシュを備えています。DRAMレイテンシは104ナノ秒で、Chips and Cheeseいわくまだ素晴らしいとは言えないものの、サイクルカウントでのレイテンシはより高クロックの3950X以下に落ち着いているとのこと。 Chips and Cheeseは「Zen 2と同等の分岐予測を作るのは簡単ではなく、Loongsonのエンジニアは誇りに思うべきです。3A6000は外国製CPUへの依存度を下げようとする中国の努力の一環であり、その点で3A6000は良い前進と言えます。Zen 1は2024年時点でもかなり使えるものなので、中国の消費者は3A6000の性能でも軽い日常的なタスクには問題ないと感じるでしょう。LoongsonにはIntelやAMDのような欧米企業と並ぶ世界的なCPUメーカーになるという第二の目標があるでしょうが、その点ではまだまだ道のりは長いです」と述べました。

中国が脱アメリカを図り独自のCPU製作を進めています。新たに中国企業・Loongsonが開発した「 3A5000 」というCPUについて、テック系情報サイトのChips and Cheeseが解説しました。 Loongson 3A6000: A Star among Chinese CPUs – Chips and Cheese https://chipsandcheese.com/2024/03/13/loongson-3a6000-a-star-among-chinese-cpus/

