2023年12月07日

Intelが「AMDのCPUモデル名は顧客をだますインチキ手法」と非難する文書「Core Truths」を公開するも即削除



AMDはノートPC向けCPU「Ryzen 7000シリーズ」を2023年から販売しています。ノートPC向けRyzen 7000シリーズの一部には2019年に発表された「Zen2」マイクロアーキテクチャが採用されているのですが、AMDの競合企業であるIntelが当該シリーズを「スネークオイル(インチキ)」と呼んで非難する文章「Core Truths」を公開しました。



Intelが公開していた文書の内容は以下の通り。Intelは2022年に発表された「Ryzen 5 7520U」を例に挙げ、「Ryzen 7000シリーズ」という一見新しく、高性能に感じられる名前のCPUを販売しながらも、実際には2019年のZen 2マイクロアーキテクチャを採用しているという事実を批判しています。





また、Intelは、AMDが疑うことを知らない顧客に対し事実を伏せて製品を売っていると非難し、主張を明確にするため、AMDの販売方法を「スネークオイル」と呼びました。この「スネークオイル」という言葉は、英語圏で「インチキ」を表す言葉です。





Intelによると、Ryzen 7000シリーズに対するAMDの命名規則は消費者に混乱を招く可能性があるとのこと。具体的には、「Ryzen 5 7520U」に含まれる「2」という数字は、Zen 2マイクロアーキテクチャを採用していることを示す数字です。同様に、「Ryzen 5 7640U」のうちの「4」という数字はZen 4アーキテクチャを採用していることを示しています。





Intelはこの命名規則について「消費者が一目見たときに、『これは新しくて性能が優れている製品だ』と思うように仕向けられています」と述べ、Ryzen 5 7520UとIntelの第13世代Core i5-1335U プロセッサーとのベンチマーク比較結果を公開し、Core i5-1335U プロセッサーがRyzen 5 7520Uよりも高性能であることを示しています。





一方で、一部の海外メディアからは「Intelも同様の戦略を取っている」との批判も。テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは、Intelの第13世代CPU「Raptor Lake」において、Core i3とCore i5の一部モデルでIntelは、古い第12世代CPU「Alder Lake」のCPUダイを再利用したことを指摘しています。これにより、Intelは製品のパフォーマンスを大きく変えることなく、Alder Lakeチップのブランド名を変更することに成功したとのこと。



すでにIntelはCore Truthsを削除しています。記事作成時点で該当ページにアクセスすると、「Oops, something went wrong!」とのエラーメッセージが表示され、資料を閲覧することはできません。





コメントを求めた海外メディアのPC Gamerに対して、Intelは「現状コメントできることはありません」と述べています。