中国が新たな国産次世代CPU「Loongson 3A6000」をリリース、IntelのCore i5-14600Kに匹敵か

中国の半導体企業であるLoongson(龍芯)が、次世代CPUである「 3A6000 」を2023年11月28日に発表しました。Loongsonは「3A6000は世界の主流製品に匹敵するCPUで、中国が国産CPUの設計において新たな突破口を開くきっかけになる」とコメントしています。 China's Loongson 3A6000 CPU Reaches Core i5-14600K Performance In Clock-To-Clock Test, Overclocked To 3 GHz https://wccftech.com/china-loongson-3a6000-cpu-reaches-core-i5-14600k-performance-clock-to-clock-test-overclocked-to-3-ghz/

2023年11月30日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

