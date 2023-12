2023年12月12日 10時54分 ゲーム

新作ゲーム「The Day Before」をリリースしたのち速攻で開発元のゲームスタジオが閉鎖



2023年12月7日(木)、パンデミックに見舞われた現代を舞台としたオープンワールドMMOサバイバルゲームの「The Day Before」がリリースされました。The Day BeforeはSteamで最もウィッシュリストに登録されたゲームとして高い注目を集めていたのですが、ゲームのリリースから1週間も満たずに開発元のFntasticが閉鎖を発表する事態に陥っています。



2023年12月7日に早期アクセスでオープンワールドMMOサバイバルゲームの「The Day Before」がリリースされました。The Day BeforeはSteamで最もウィッシュリストに登録されたタイトルのひとつでしたが、当初予定されていたゲーム機能が実装されていなかったため、レビューは圧倒的に不評です。記事作成時点では1万9973件のレビューが投稿されており、評価は「圧倒的に不評」となっているため、海外ゲームメディアのPolygonは「史上最も評価の低いSteamゲームのひとつ」と評しています。



その後、2023年12月12日になってThe Day Beforeの開発元であるFntasticは、公式X上でスタジオ閉鎖を発表しました。





Fntasticが閉鎖の発表と同時に公開した声明の内容は以下の通り。





「本日、Fntasticの閉鎖を発表します。残念ながら、The Day Beforeは経済的に失敗し、継続するための資金が不足しています。いただいた収入はすべて、パートナーへの借金の返済に充てさせていただきます。



The Day Beforeの開発には、私たちの努力、資源、労力のすべてを注ぎ込みました。我々はこのゲームの可能性を最大限に引き出すため、新しいパッチをリリースしたかったのですが、残念ながら作業を継続するための資金がありません。



The Day Beforeの開発期間中、我々は一般ユーザーから一切資金を調達しておらず、予約注文やクラウドファンディングキャンペーンも行いませんでした。5年間、たゆまぬ努力を続け、血と汗と涙をゲームに注ぎ込みました。



現時点では、The Day BeforeとPropnightの将来は不明ですが、サーバーは稼動し続けます。



皆様のご期待に添えなかったことをお詫び申し上げます。私たちは全力を尽くしましたが、残念ながら自身の能力を見誤ってしまいました。ゲーム開発は非常に困難です。



この困難な時期に我々を支えてくださった皆さんに感謝しています。この8年間は素晴らしい旅でした。」



Fntasticの公式サイトも上記の声明が表示されるだけになっています。



The Day Beforeは2021年に発表され、当初は2022年のリリースが予定されていました。The Day Beforeの最初の予告動画は、The Last of UsやTom Clancy's The Divisionと比較され、すぐにゲーマーの関心を集めました。しかし、開発元のFntasticが比較的小規模なインディーズのゲーム開発スタジオだったため、一部からは懐疑的な意見も上がっていた模様。



結局、FntasticはThe Day Beforeのリリース予定を何度も遅らせ、2023年12月にようやく早期リリースという形でゲームを販売しました。PolygonによるとFntasticは開発者の一部をボランティアとして扱っており、適切な報酬を支払っていなかったそうです。



なお、Fntasticが閉鎖を発表したのち、The Day BeforeのSteamでの販売は中止されました。さらに、FntasticのYouTubeチャンネル上からは動画がすべて削除され、FntasticのCEOであるEduard Gotovtsev氏のXアカウントも削除されています。