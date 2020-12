2020年12月21日 14時00分 ゲーム

「サイバーパンク2077」の開発元が集団訴訟の危機に直面



2020年12月10日に発売されたサイバーパンク2077は、ゲームスタジオのCD Projekt REDが開発した注目作です。このサイバーパンク2077の販売に際して、開発元のCD Projekt REDが「金銭的利益を得るための虚偽表示」を行ったとして、集団訴訟の危機に瀕しています。



CD Projekt REDに投資しているというポーランド・ワルシャワに本拠地を構える弁護士および投資家のグループが、CD Projekt REDに対して集団訴訟を提起する可能性があると発表しました。投資家グループはポーランドの刑法第286条に基づき、CD Projekt REDが「金銭的利益を得るための虚偽表示」を行った可能性があるとして、集団訴訟を提起するための準備を進めているとのこと。



サイバーパンク2077に関する問題は、ゲームメディア向けのレビューがスタートした時点から起こっていたと、ゲームメディアのIGNは指摘。具体的には、レビュープログラムで配布されたのはサイバーパンク2077のPC版のみで、初めはレビュー中にキャプチャーした映像を公開することが許されていなかったとのこと。



加えて、サイバーパンク2077が発売されてからは、PlayStation 4(PS4)版とXbox One版にあまりに多くのバグが存在していると多数の報告が挙がり、最終的にCD Projekt REDが謝罪文を掲載する事態にまで発展しています。



バグやクラッシュ連発の「サイバーパンク2077」が謝罪&返金対応を発表、初代PS4版と初代Xbox One版の不具合で - GIGAZINE



by Yuri Samoilov



謝罪と共に、CD Projekt REDは今後のバグ修正用アップデートの配布や返金にも対応するとしています。これに合わせて、Xboxブランドを運営するMicrosoftと、PlayStationブランドを運営するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)もプレイヤーへの払い戻しに対応。SIEに至っては、PSストア上からサイバーパンク2077を削除しています。



これらの騒動により、CD Projekt REDの株価は約29%も低下しています。しかし、サイバーパンク2077は事前予約の時点で800万本を売り上げているため、事前予約の分だけでCD Projekt REDはサイバーパンク2077の開発およびマーケティング費用のすべてを回収することに成功していることも明らかになっています。





なお、CD Projekt REDは2020年12月19日にサイバーパンク2077の不具合を修正するためのホットフィックスを配信しています。



