iOS 17.2がリリース、「ジャーナル」アプリや空間ビデオの撮影モードが追加されるも一部機能は2024年まで実装延期

2023年12月12日にiOS 17.2、iPadOS 17.2、macOS Sonoma 14.2、watchOS 10.2、tvOS 17.2がリリースされました。iOS 17.2とiPadOS 17.2では、日記をつけるためのアプリ「ジャーナル」が追加されたほか、Vision Pro用の空間ビデオをiPhone 15 Pro/15 Pro Maxで撮影できるようになる機能なども追加されました。ただし、一部の機能は2024年にリリースが延期されたと報じられています。 iOS 17 のアップデートについて - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/HT213781 iOS & iPadOS 17.2 Release Notes | Apple Developer Documentation https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/ios-ipados-17_2-release-notes Apple releases iOS 17.2 and macOS 14.2, delays two features to 2024 | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/12/apples-ios-17-2-macos-14-2-add-journaling-app-messages-catch-up-and-more/ iOS 17.2のリリースノートによると、以下の機能の追加やバグ修正、セキュリティアップデートが行われているとのこと。 ◆ジャーナル 「ジャーナル」アプリが追加されました。Appleは「日々のささやかな出来事から大きなイベントまで書き留めておくことができる新しいアプリで、感謝することにより健康状態を向上させることが可能」と述べています。

・関連記事

iOS 17.2でついにiPhone 13/14シリーズでもワイヤレス充電規格「Qi2」をサポートすることが判明 - GIGAZINE



Apple Vision Pro対応の「空間ビデオ」がiOS 17.2パブリックベータ版で撮影可能に、実機で視聴するとどんな感じなのか? - GIGAZINE



iOS 17の新機能「NameDrop」が危険だという警察の警戒に「考えすぎ」の声 - GIGAZINE



BMW車に搭載されたワイヤレス充電パッドを使うとiPhone 15シリーズが故障する問題をAppleが認める - GIGAZINE

2023年12月12日 10時53分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.