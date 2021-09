「iOS 15」の配信がスタート、「集中モード」や「テキスト認識表示」など新機能まとめ

2021年9月21日未明から、iPhone向けOSの最新版となる「 iOS 15 」の配信がスタートしました。iOS 15が発表された2021年6月の WWDC 2021 では、新型コロナウイルスのパンデミックにより離れ離れになった人々をつなぐための機能に重点を置いた説明が行われていたのですが、それ以外にも多数の新機能が登場しています。 iOS 15 is available today - Apple https://www.apple.com/newsroom/2021/09/ios-15-is-available-today/ iOS 15 のアップデートについて - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/HT212788 iOS 15 - 特長 - Apple(日本) https://www.apple.com/jp/ios/ios-15/features/ iOS 15へのアップデート方法は簡単で、「設定」アプリの「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から「iOS 15にアップグレード」をタップ。

iPhone向けの最新OS「iOS 15」が発表、コンテンツの共有方法が強化されるなどリモートでの人とのつながりを重視した機能が多数 - GIGAZINE



iOS15・iPadOS15・watchOS8・macOS MontereyなどAppleの年次開発者会議「WWDC 2021」での発表まとめ - GIGAZINE



iPhone XSより古いiPhoneではiOS 15の新機能が一部使えない - GIGAZINE



iOS 15ではApple純正アプリでもトラッキングの可否を確認されるように、独禁法訴訟への対応か - GIGAZINE



2021年09月21日 11時52分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

