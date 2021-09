Amazonが配送ドライバーを監視するために取り付けた車内カメラが誤作動しまくって給料を下げてくるという報告

2021年初頭、Amazonがアメリカ国内で働く配送ドライバーを監視するためにAI搭載の車内カメラを順次取り付け始めました。このAI搭載車内カメラによって監視されているドライバーから「他の車に割り込まれるたびに『適切な車間距離を保っていない』と誤診断して給料を削ってくる」という報告が上がっています。 Amazon’s AI Cameras Are Punishing Drivers for Mistakes They Didn’t Make https://www.vice.com/en/article/88npjv/amazons-ai-cameras-are-punishing-drivers-for-mistakes-they-didnt-make 2021年2月、Amazonはアメリカ国内で働く配送ドライバー7万5000人の監視のためにNetradyne製AI搭載車内カメラ「Driveri」を順次設置し始めました。このカメラは安全運転しているかを監視するためという名目でしたが、生体認証データへのアクセス許可なども義務づけられることから、ドライバーからは「プライバシーを侵害しているという非難の声が上がっていました。 Amazonがドライバーを車載カメラで監視&生体認証データへのアクセス許可を義務づける - GIGAZINE

