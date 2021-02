Amazonは配送車にAI搭載カメラを設置してドライバーを24時間監視し始めている

by Flickr 現地時間2021年2月4日、アメリカのニュースメディア CNBC が「Amazonが一部の配送車にAI搭載の車載カメラ『 Driveri 』を設置し始めている」と報じました。Amazonいわく、この車載カメラはドライバーの一時不停止やわき見運転などを記録するものとのことですが、ドライバーからはプライバシーを懸念する声があがっています。 Amazon using AI-equipped cameras in delivery vans https://www.cnbc.com/2021/02/03/amazon-using-ai-equipped-cameras-in-delivery-vans.html Amazonが採用したNetradyne製車載カメラ「Driveri」にはドライバー、道路、車両の両側を映す4つのカメラが搭載されており、ドライバーの一時不停止、スピード違反、シートベルトをしているかどうかなど、16種の安全上の問題を検出できるAIが備わっているとのこと。何らかの問題を検出すると、Driveriは「一時停止を検出しませんでした」「減速してください」などと音声でドライバーに知らせるといいます。

2021年02月04日 15時00分00秒 in Posted by log1p_kr

