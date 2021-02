Amazonの次期CEOアンディ・ジャシー氏がゲーム開発事業を続行する意向を示す

・関連記事

Amazonの創業者ジェフ・ベゾスがCEOを退任 - GIGAZINE



Amazonのクラウドゲームサービス「Luna」のアーリーアクセスがスタート、メディアによるプレイレビューも公開 - GIGAZINE



Amazonがゲーム開発者をひっそりと大量解雇、ゲーム開発部門不振の表れか - GIGAZINE



Amazonが倉庫労働者の退屈を紛らわせるために「ゲーム」を導入している - GIGAZINE



Amazonプライム会員の「Twitch Primeの広告非表示特典」&「ゲームの20%オフ特典」が廃止される - GIGAZINE



Amazonが「Twitch Prime」を「Prime Gaming」に改称 - GIGAZINE



Amazonが人気ゲームシリーズ「Fallout」をTVシリーズ化、製作はウエストワールドのスタッフ陣が担当 - GIGAZINE

2021年02月04日 14時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.