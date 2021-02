2021年02月04日 13時25分 メモ

SNS「Parler」のCEOが取締役会によって解任される



運営者による投稿内容のチェックがないSNSだということで人気を博した「Parler」のCEO・John Matze氏が、取締役会の決定により解任されたことがわかりました。



Parler terminates CEO John Matze | Reuters

https://www.reuters.com/article/idUSL4N2K95IO



Parler CEO John Matze says he’s been terminated by board: ‘I did not participate in this decision’ | Fox Business

https://www.foxbusiness.com/media/parler-ceo-john-matze-says-hes-been-terminated-by-board-i-did-not-participate-in-this-decision





解任は2021年1月29日(金)に開かれた取締役会で決定したもので、Matze氏自身は決定の場に参加していなかったとのこと。



Matze氏はここ数ヶ月、「Parler」としてのビジョンや言論の自由に対する信念、サイトの管理方法についての見解に、絶えず「抵抗を感じてきた」そうです。





ニュースを報じたFox NewsはMatze氏がスタッフにあてたメモを入手しており、その中で、解任されたことについて「Parlerの未来は、もはや私の手にはありません」と語ったMatze氏は、従業員や支援してくれた人々へ感謝を述べました。



今後は、自分の技術的な洞察力やビジョン、情熱が必要とされ、尊重される新たな機会を探すとのことですが、その前に数週間は休みを挟む予定だそうです。



なお、この件に関してParlerはコメントを発表していません。