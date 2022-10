2022年10月31日 10時57分 ソフトウェア

テスラのエンジニアがTwitterスタッフの書いたコードを評価している



テスラなどの創業者であるイーロン・マスク氏がTwitterを買収した翌日、テスラのエンジニアがマスク氏の元に集まり、Twitterのコードを評価していたと伝えられています。



Elon Musk Twitter takeover: Layoffs are imminent - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/29/elon-musk-twitter-takeover/



Elon takes over Twitter - by Casey Newton - Platformer

https://www.platformer.news/p/elon-takes-over-twitter



2022年10月28日にTwitterを買収したマスク氏は、すぐにTwitterのパラグ・アグラワルCEOと最高財務責任者のネッド・シーガル氏、法務・公共政策・信頼・安全担当のビジャヤ・ガッデ氏、そして法務担当のショーン・エッジット氏を解雇しました。



マスク氏がTwitterのCEOとCFOを解雇、「Twitterを参加自由の地獄絵図にはしない」と言論に制限を設ける構え - GIGAZINE





抜本的な人員の配置転換の兆しが見られたことから、多くのTwitter社員が同じような運命に見舞われることを心配していると伝えられています。買収日の午後に予定されていた全員参加のミーティングは突然キャンセルされ、買収から24時間以上経過した時点でも上層部からの指示がなかったため、一部のTwitter社員は怒りと困惑に包まれたとのこと。



ところが買収の翌日、一部のTwitterエンジニアのもとにマスク氏の部下から「過去30~60日間に自分のコンピュータで書いたコードをプリントアウトし、さらにマスク氏の下でコードを評価できるよう準備するように」という要望が届き始めたとのこと。The Washington Postによると、準備されたコードはテスラのエンジニアと技術専門家によって検証されたそうです。





マスク氏は以前Twitter社員の75%を解雇することを計画していましたが、買収直前にTwitter本社を訪れた際、そのような予定はないと発言したことも伝えられています。The Washington Postに情報を伝えた匿名の人物によると、マスク氏はテスラやSpaceXなどから採用したメンバーをTwitterの理解を深めるために参加させつつ、Twitterに存在する最高の人材を維持したいと考えているようだとのこと。



The Washington Postは「マスク氏は成績不振者をすぐに交代させ、時には『怒りのクビ切り』をする獰猛な経営者という評判があります。しかし、彼はまた、気候変動や宇宙開発などの世界を変える可能性のあるミッションを遂行するなど、ユニークな能力で尊敬を集めています。マスク氏は会社とその才能を評価する過程にあります」と述べました。