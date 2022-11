「Twitterの有料化」をイーロン・マスクが検討中との報道

Twitterを買収して CEOに就任 したイーロン・マスク氏が「 Twitterの有料化 」について検討中であることが、SNS関連メデイアのPlatformerによって報じられました。Platformerは「内部に詳しい関係者」からの情報だと述べています。 Musk discusses putting all of Twitter behind a paywall https://www.platformer.news/p/musk-discusses-putting-all-of-twitter マスク氏は2022年10月28日にTwitterを買収して以降、 大幅な人員削減 や 認証済みバッジの有料化宣言 など、Twitterの抜本的な改革を進めています。 Platformerの新たな報道によると、マスク氏は実業家のデイヴィッド・サックス氏とTwitterの今後に関する会合を開いており、その中でTwitterの有料化計画についてのアイデアが話し合われたとのこと。内部の事情に詳しい人物の情報では、マスク氏は「一定時間は無料で利用でき、一定時間を過ぎると課金が必要になるサブスクリプションモデル」の構築を計画しているとされています。

2022年11月08日

