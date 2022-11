2022年11月04日 16時00分 ネットサービス

Twitterが従業員にレイオフ開始をメールで通知



イーロン・マスク氏がCEOに就任したTwitterで、レイオフ(解雇)の開始が従業員にメールで通知されました。



マスク氏は「Twitterは支出が多すぎる」と語っていて、買収実現以前は従業員の75%を解雇することもいとわない姿勢でした。しかし、Twitter本社訪問時にこの発言を撤回。レイオフは25%規模で、前CEOのパラグ・アグラワル氏らが検討していたものと同程度の内容になる見込みとなっています。



レイオフ実施にあたり各従業員やシステム、顧客データの安全を確保するためにオフィスが一時的に閉鎖され、すべてのバッジへのアクセスも停止されるとのことで、通知のメールは「信じられないほど困難な経験を経ることになります」と締めくくられていたそうです。





なお、すでにパラグ・アグラワル前CEOやネッド・シーガル前CFOなど、以前の取締役会メンバーはレイオフの先駆けとして全員解任・解雇済みです。



ただし、従業員レベルのレイオフはこれからのことで、10月末にTwitter本社前に現れた「Twitterを解雇されて荷物を持って出てきたエンジニア」風の人物はいたずらだったことがわかっています。



