2020年05月13日 10時08分 メモ

Twitterは新型コロナ終息後も従業員の自宅作業を認める



Twitterのジャック・ドーシーCEOが、2020年5月12日(火)に従業員向けにメールを送り、新型コロナウイルスのパンデミックが終息したあとも従業員の自宅作業を認める予定であることを通知しました。なお、サーバーの保守など、物理的な作業が必要となる職種の従業員は、引き続きオフィスへの通勤が求められます。



Twitter Will Allow Employees To Work At Home Forever

https://www.buzzfeednews.com/article/alexkantrowitz/twitter-will-allow-employees-to-work-at-home-forever





Twitter is now letting employees work from home indefinitely - The Verge

https://www.theverge.com/2020/5/12/21256060/twitter-employees-work-from-home-covid-19-pandemic



Twitter says staff can continue working from home permanently | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/05/12/twitter-says-staff-can-continue-working-from-home-permanently/



ドーシーCEOは従業員向けのメールの中で、「我々の従業員が在宅勤務が可能な役割と状況にあり、彼らがそう望む場合、それを実現します」「そういった役職・状況にない従業員に対しては、我々のオフィスが戻ってきても安全だと感じるように、いくつかの追加の予防措置を備えて温かく歓迎的な雰囲気を作り出します」と記し、在宅勤務が可能な従業員に対しては新型コロナウイルスのパンデミック以降も在宅勤務を許可し、サーバー保守など出社の必要がある従業員に対しては可能な限り安全な環境を整えるとしています。



Twitterの広報担当者はBuzzFeed Newsに対して、「我々は新型コロナウイルス対策に伴い在宅勤務をいち早く導入した会社のひとつであった時から、どのように従業員が自宅で仕事に取り組むかについて非常に慎重でした。しかし、我々は今後も業務を続け、人々とコミュニティの安全を最優先していきます」と語りました。Twitterは新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた2020年3月初旬にいちはやく従業員に在宅勤務を推奨しました。





Twitterでリモートワークが許可され始めた際、BuzzFeed NewsはTwitterの人事部長であるジェニファー・クリスティ氏にインタビューしています。当時、クリスティ氏は「リモートで仕事をすることに抵抗してきた人々は、リモートワークが始まってからも目標に向かって力強く前進していることに気づいたことでしょう。離れた場所にいるチームを管理できるとは考えていなかったマネージャーたちも、新しい見方をするようになりました。我々は以前の仕事のスタイルに戻ることはできないと思います」と、リモートワークによりTwitterの仕事の形が変化することとなったと述べています。



なお、Twitterはごく少数の例外を除き、2020年9月までオフィス業務を再開することはないと述べています。また、オフィス業務を再開してからも、以前の状態にすぐに戻ることはないとしており、「注意深く、意図的に、オフィスごとに、段階的に行われます」と広報担当者は述べています。加えて、Twitterでは2020年9月まではほぼすべての出張をキャンセルし、2020年9月以降も対面で行われるようなイベントを開催する予定はないとのことです。