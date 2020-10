Amazonが自社製ゲーム「Crucible」を開発中止へ、正式リリース後わずか5カ月でサービス終了

・関連記事

Amazonが独自クラウドゲームサービス「Luna」を発表 - GIGAZINE



Amazonが「Twitch Prime」を「Prime Gaming」に改称 - GIGAZINE



Amazonが「ロード・オブ・ザ・リング」の世界を舞台にしたオンラインゲームを開発中 - GIGAZINE



2020年10月12日 10時45分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1k_iy

