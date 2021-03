Amazonがドライバーを車載カメラで監視＆生体認証データへのアクセス許可を義務づける

by Trevis Rothwell IT系ニュースメディアのMotherboardが入手した同意書の一部が以下。同意書には「Vehicle Technology and Biometric Consent(自動車技術と生体認証の同意)」と書かれており、トラックの走行距離やスピード、加速、ブレーキングなどの動きや位置情報を追跡する旨が記されています。

Amazonが、アメリカ国内で働くおよそ7万5000人の配送ドライバーに、車内カメラでドライバーの位置や動きを認識したり、ドライバーの生体認証データにアクセスすることを許可する同意書へのサインを義務づけたと報じられています。ドライバーの中には、プライバシーへの懸念から同意書へ拒否する者も出ています。 Amazon Delivery Drivers Forced to Sign ‘Biometric Consent’ Form or Lose Job https://www.vice.com/en/article/dy8n3j/amazon-delivery-drivers-forced-to-sign-biometric-consent-form-or-lose-job 2021年2月、Amazonが一部の配送車にAI搭載の車載カメラ「 Driveri 」を順次設置していることが明らかになりました。このカメラはドライバーが安全運転しているかどうかを監視するためのものでしたが、ドライバーからは「プライバシーを侵害している」と反発する声も多く挙がっており、プライバシーへの懸念から仕事を辞めたドライバーもいたと報じられています。 Amazonは配送車にAI搭載カメラを設置してドライバーを24時間監視し始めている - GIGAZINE

