テスラから7万5000人分以上の個人情報が流出、テスラは元従業員2人の犯行と断定



テスラの元従業員2人が、テスラの従業員7万5000人分の個人情報を含む機密情報をドイツのメディアに不正に引き渡したと、テスラが発表しました。



ドイツの経済紙・Handelsblattは2023年5月に、テスラで大規模な情報流出が発生したと報道しました。伝えられるところによると、Handelsblattが「テスラファイル」と呼んだ100GBものデータには2万3000件以上の内部文書が含まれており、そこには従業員および元従業員の個人情報や、顧客から寄せられた完全自動運転(FSD)機能に関する苦情などが記載されていたとのこと。



従業員の個人情報には氏名や住所、電話番号、メールアドレス、雇用関係に関する記録、社会保障番号などが含まれおり、その中にはテスラのCEOであるイーロン・マスク氏の社会保障番号もありました。





また、テスラ車に関する顧客の苦情として、「自己加速問題(self-acceleration issue)」と呼ばれる不具合に関する報告2400件と、意図しない緊急ブレーキや衝突の誤検知によるファントムストップを含むブレーキ機能の問題1500件が記載されていました。



Handelsblattは、テスラ車の不具合に関する内部文書については大きく報道しましたが、従業員の個人情報は「こうした情報の不適切な使用は法律違反である」として公表を控えました。





テスラはメイン州司法長官事務所に提出したデータ侵害通知の中で、この情報漏洩によりメイン州の住人9人を含む7万5735人のデータが流出したと報告しました。



また、メイン州の住人に送達した通知の中で「調査の結果、テスラの元従業員2人がテスラのITセキュリティおよびデータ保護ポリシーに違反して情報を不正流用し、Handelsblattと共有したことが判明しました」と述べました。





テスラはデータ侵害に関与した元従業員に対して訴訟を起こしており、捜査により機密情報を持ち出すのに使われたとみられる電子機器が押収されたとのこと。



これについてテスラは「本件は刑事罰の対象となり、元従業員によるさらなるデータの使用やアクセス、配布を禁止する裁判所命令も取得しています」と述べています。



テスラで機密情報の不適切な取り扱いが発覚したのはこれが初めてではありません。2023年4月には、テスラ車が録画した顧客の裸などのプライベートな映像や、子どもがはねられた事故映像などを社員が閲覧および共有していた不祥事が報じられています。



