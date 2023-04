テスラ車オーナーがプライバシー侵害でテスラを提訴、録画が共有されていたとの報道を受け

Car owner sues Tesla over alleged intrusion of privacy | Privacy News | Al Jazeera https://www.aljazeera.com/economy/2023/4/8/car-owner-sues-tesla-over-alleged-intrusion-of

カリフォルニア州に住むテスラ車のオーナーが、「テスラが車載カメラの録画を社内で共有していた」という報道を受けて、プライバシー侵害を理由にテスラを訴えました。原告はテスラに対して詳しい説明を求めています。 Tesla hit with class action lawsuit over alleged privacy intrusion | Reuters https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-hit-with-class-action-lawsuit-over-alleged-privacy-intrusion-2023-04-08/

2023年04月10日 11時10分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

