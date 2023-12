テスラ元従業員が「自動運転はハード・ソフトともに準備不足」で公道での使用は実験同然だと告発

テスラから数千件の事故報告書などをリークした元従業員がBBCの インタビュー に答え、テスラの自動運転システム「オートパイロット」の安全性に改めて疑問を呈しました。 Tesla whistleblower calls cars with Autopilot “experiments in public roads” | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/12/tesla-whistleblower-calls-cars-with-autopilot-experiments-in-public-roads/ 2023年5月25日、ドイツの新聞社・Handelsblattが、テスラの内部資料および元従業員の証言を根拠とする批判記事を公開しました。

2023年12月06日 12時30分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

