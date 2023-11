人気都市開発シムの続編として待望の登場を果たした「Cities: Skylines 2」はなぜこれだけパフォーマンスが悪いのかをエンジニアが分析

さらに、Cities: Skylines 2の開発元である Colossal Order はゲームのパフォーマンスの低さに対する謝罪声明を発売1週間前のタイミングで発表しており、「出来の悪さ」は開発元も認めるところだったことがうかがえます。 Updates on Modding and Performance for Cities: Skylines II | Paradox Interactive Forums https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/updates-on-modding-and-performance-for-cities-skylines-ii.1601865/

2023年11月06日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

