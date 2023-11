2023年11月16日 11時12分 ネットサービス

MicrosoftがBing Chatの名称を「Copilot」にリブランド



Microsoftが、2023年11月15日に開催された年次イベント・Microsoft Ignite 2023で、Bing検索にOpenAIのGPT-4を搭載したAIチャットボットの名称を「Bing Chat」から「Copilot」に変更することを発表しました。



Microsoft 365のゼネラルマネージャーであるコレット・ストールバウマー氏は公式ブログへの投稿で、「Bing ChatとBing Chat Enterpriseは今後、単にCopilotとなります」と述べて、一般向けに公開されているBing Chatと法人向けのBing Chat Enterpriseをひとつのブランドに統合することを発表しました。





AIを搭載した検索機能は引き続きBing検索として無料で利用できますが、これとは別にCopilotにも独自のドメインが与えられています。Copilotの利用にはMicrosoftアカウントでのログインが必要で、正式にサポートされているブラウザはMicrosoft EdgeとGoogle Chromeです。



「Copilot」の名前を持つAIサービスとしては、Microsoft傘下のGitHubが2021年に開始したプログラミング支援サービス「GitHub Copilot」がありますが、Microsoftは2023年3月にAIを活用したサービスを「Dynamics 365 Copilot」「Copilot in Windows」「Microsoft Security Copilot」「Microsoft 365 Copilot」として次々と市場に投入しており、紛らわしいことにBing Chatを前身とする「Copilot」は実際のところ6つ目の「Copilot」となります。



Microsoftは、CopilotをAIチャットボットの無料版として提供しており、Microsoft 365にAIを導入したCopilot for Microsoft 365(旧Microsoft 365 Copilot)はCopilotの有料版として位置づけられることになりました。





今回のリブランドの狙いについて、IT系ニュースサイトのThe Vergeは「Bing Chatの改称は、OpenAIが『毎週1億人がChatGPTを利用している』と発表した数日後に行われました。MicrosoftはOpenAIと緊密なパートナーシップを結んでいる一方で、AIアシスタント市場で顧客を取り合っており、明らかにCopilotを消費者や企業の選択肢として売り出そうとしています」と述べて、OpenAIへの対抗を意識したものであると指摘しました。



Microsoft Ignite 2023ではこのほか、ユーザーが独自のCopilotをカスタムできる「Microsoft Copilot Studio」、営業支援サービスの「Copilot for Sales」、カスタマーサービス向けの「Copilot for Service」、セキュリティサービスの「Microsoft Security Copilot」の強化が発表されました。



Copilotづくしとなった今回の発表を、IT系ニュースサイトのArs Technicaは「そのうち、Microsoftはこれらを整理するBranding Copilotを必要とすることになるでしょう」と評しています。