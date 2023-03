2023年03月22日 11時20分 ソフトウェア

新しいBingに画像生成AI「DALL・E」による画像生成機能「Bing Image Creator」追加



Microsoftは2023年2月に、検索用にカスタマイズしたチャットAI「GPT-4」で動作する「新しいBing」を発表しましたが、さらにBing Chatに画像生成AI「DALL・E」を搭載した「Bing Image Creator」が追加されたことが明らかになりました。



Create images with your words - Bing Image Creator comes to the new Bing - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2023/03/21/create-images-with-your-words-bing-image-creator-comes-to-the-new-bing/





Microsoft brings OpenAI’s DALL-E image creator to the new Bing | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/03/21/microsoft-brings-openais-dall-e-image-creator-to-the-new-bing/



Bing’s AI chatbot can now generate unhinged images along with unhinged text | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2023/03/bing-chat-can-now-generate-ai-images-using-an-advanced-version-of-dall-e/



具体的にどのように動作するのかがぱっとわかる動画を最高マーケティング責任者のYusuf Mehdi氏が公開しています。



Introducing image creation in the new Bing and Edge. Now you can use Bing Chat to create images with just your words. https://t.co/mCSrEADARl pic.twitter.com/SF1jmkF1aZ — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi)



ユーザーがチャットで「ミッドセンチュリーモダンのリビングルームの画像を作成してください」と呼びかけました。





するとBingが「作ってみます」と反応。





4枚のそれっぽい画像を作成してくれました。





応答としてショートカットで「暖炉を追加」「配色を変更」「もっと広々と」という3つの選択肢が示されていて、ユーザーは「暖炉を追加」をクリック。





Bingは素直に「暖炉を追加します」と応じました。





そして、同じようなイメージで暖炉のある部屋の画像が作られました。





Bing Chatはすでに文章生成が可能なので、今回の機能追加により、文章も画像もまとめて作ることが可能になりました。





Bing Image Creatorはサイドバーメニューの1つとして利用することもできます。





実際に生成した画像の一例はこんな感じ。左下にBingロゴの透かしが入ります。





なお、この機能は段階的に展開されるため、Bingプレビューのユーザーがすべて利用できるようになったわけではないとのことです。