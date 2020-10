2020年10月06日 10時22分 ネットサービス

検索エンジンのBingが「Microsoft Bing」へ正式に改名



Microsoftがブランド変更の一環として、検索エンジンの「Bing」を「Microsoft Bing」に改名すると発表しました。また、改名と同時に、ブランドロゴも新しいデザインに変更されています。



Microsoft Bing: the search engine that gives back | Bing Search Blog

https://blogs.bing.com/search/2020_10/Microsoft-Bing-the-search-engine-that-gives-back



Microsoftは、Windows ストアを「Microsoft ストア」に、Office 365を「Microsoft 365」に改名するなど、近年多くの製品に「Microsoft」という単語を追加しています。



Microsoftは、2020年8月頃からBingのトップロゴに「Microsoft Bing」という名前を、Microsoftのロゴと共に表示していました。そして、2020年10月5日付けで公開したブログ記事で、「Microsoft Bing」に改名したことを正式に発表しました。





「b」をモチーフにしたBingの旧ロゴはこんな感じ。





そして、Microsoft Bingの新しいブランドロゴはやや丸みを帯びたデザインに。





Microsoftは、「Microsoft EdgeでのInPrivate検索やWindowsタスクバーでのクイック検索、Microsoft 365での検索、Microsoft Flight Simulatorなどで、Bingがその威力を発揮していることをご存知ですか?」と述べ、BingからMicrosoft Bingへとリブランディングすることには、Microsoftの製品一群に検索エンジンも統合させていく狙いがあることを明らかにしています。



さらに、毎日の行動でリワードを獲得できる無料のプログラム「Microsoft Rewards」の拡張機能として、「Give with Bing」が発表されました。



Give with Bingは検索するだけでポイントをゲットでき、そのポイントを非営利団体に寄付することが可能になるというもの。Microsoftによれば、Give with Bingはイギリス・カナダ・オーストラリア・フランス・イタリア・ドイツ・スペインで利用可能になるとのことです。