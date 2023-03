2023年03月22日 11時31分 ソフトウェア

NVIDIAがブラウザからAIスーパーコンピューターにアクセスできる「DGX Cloud」を発表



NVIDIAは2023年3月21日、画像生成AIや対話型AIなどのジェネレーティブAIやその他画期的なアプリケーションの高度なモデルをトレーニングするためのソフトウェアに、各企業がすぐにアクセスできるようにするAIスーパーコンピューティングサービスである「NVIDIA DGX Cloud」を発表しました。



NVIDIA Launches DGX Cloud, Giving Every Enterprise Instant Access to AI Supercomputer From a Browser | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-dgx-cloud-giving-every-enterprise-instant-access-to-ai-supercomputer-from-a-browser



NVIDIA to Bring AI to Every Industry, CEO Says | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2023/03/21/gtc-keynote-spring-2023/



GTC 2023 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang - YouTube





Oracle ties up with Nvidia to offer AI supercomputing service | Network World

https://www.networkworld.com/article/3691297/oracle-ties-up-with-nvidia-to-offer-ai-supercomputing-service.html



アメリカのソフトウェア会社であるOracleとNVIDEAが提携して提供するDGX Cloudは、NVIDIA AIソフトウェアと組み合わせたNVIDIA DGX AIスーパーコンピューティングの専用クラスターを提供するものとなっています。すべての企業がシンプルなWebブラウザからAIのトレーニングや開発を行うスーパーコンピューターにアクセスできるため、インフラの整備や管理の複雑さが解消されます。DGX Cloudは月額3万6999ドル(約490万円)で月単位のレンタルを行うことができます。





NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は「スタートアップ企業は破壊的な製品やビジネスモデルを構築しようと競争しており、既存企業はそれに応えようとしています。DGX Cloudにより、顧客は世界規模のクラウドでNVIDIA AIスーパーコンピューティングに即座にアクセスできるようになります」と述べています。



フアン氏は2023年3月21日に行われた技術カンファレンス「NVIDIA GTC 2023」の基調講演でChatGPTなどの台頭に触れ、AI業界の成長について「The iPhone Moment(初代iPhoneが発表されたときのようなターニングポイント)」と表現して重要な局面にあると強調しています。フアン氏は「ジェネレーティブAIの優れた機能により、企業は自社の製品とビジネスモデルを再考する必要性を感じています」と、DGX CloudによってNVIDIAが果たす役割についての意義を語っています。



DGX Cloudは60GBのVRAMを搭載した8台のNVIDIA H100またはNVIDIA A100で動作し、ノード全体でメモリの総量は640GBになるとNVIDIAは公表しています。DGX Cloudには、NVIDIA AIプラットフォームのソフトウェアレイヤーである「NVIDIA AI Enterprise」が含まれており、エンドツーエンドのAIフレームワークと事前トレーニング済みのモデルを提供することで、データサイエンスパイプラインを加速し、DGX Cloudは本番AIの開発と展開を合理化します。開発者は新しい事前トレーニング済みモデル、最適化されたフレームワーク、および高速化されたデータサイエンスソフトウェアライブラリを用いることで、AIプロジェクトをすぐに開始できるそうです。





NVIDIAは今後、主要なクラウドサービスプロバイダーと提携して、DGX Cloudインフラストラクチャをホストしていく予定となっています。2023年初ごろにMicrosoft AzureでDGX Cloudのホストを開始予定で、Google Cloudにもまもなく拡大していくとのこと。また、世界有数のバイオテクノロジー企業であるAmgen、保険技術のリーダーであるCCC Intelligent Solutions、デジタルビジネスプラットフォームプロバイダーのServiceNowがDGX Cloudを使用するパイオニアとなることが明らかになっています。



Amgenのデジタルイノベーションにおけるエグゼクティブディレクターのピーター・グランサード氏は「NVIDIA DGX CloudとNVIDIA BioNeMoを使用することで、研究者はAIインフラストラクチャに対処して機械学習のエンジニアリングをセットアップする必要がなくなり、より深い生物学に集中できるようになりました。DGX Cloudの強力なコンピューティング機能とマルチノード機能により、BioNeMoを使用した大規模言語モデルのトレーニングを3倍高速化し、NVIDIA RAPIDSを使用したトレーニング後の分析を、代替プラットフォームと比較して最大100倍高速化することができました」と語っています。





NVIDIA DGX Cloudの詳細は以下から確認することができます。



DGX を手に入れる | AI 開発ツール|NVIDIA

https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/get-dgx/