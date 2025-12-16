2025年12月16日 11時17分 メモ

NVIDIAがジョブスケジューラー「Slurm」の開発企業を買収、AIやHPCのエコシステム強化へ



NVIDIAがハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)分野のソフトウェア開発企業である「SchedMD」を買収したことを発表しました。



NVIDIA Acquires Open-Source Workload Management Provider SchedMD | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-acquires-schedmd/





SchedMDの主要製品はジョブスケジューラーの「Slurm」です。Slurmは多数のユーザーが同時に利用している環境においてCPUやメモリといったリソースを適切に割り当てる役割を担っており、スーパーコンピューター性能ランキング「TOP500」にランクインしているシステムの65％以上で採用されています。



Slurmはオープンソースで開発されており、「規模にかかわらずあらゆるクラスターで利用可能」「GPUのリソース管理が得意」「組織のニーズに合わせやすいプラグインベースのアーキテクチャを採用」「オンプレミスでもクラウドでも利用可能」といった特徴を備えています。





NVIDIAはSlurmついて「SlurmはAI開発者が学習や推論に必要なリソースを管理する際に使われており、生成AIに必要な重要インフラストラクチャーの一部でもある」と述べています。



NVIDIAはこれまで10年以上にわたってSchedMDと連携してきたとのこと。買収後はSchedMDの新システムへのアクセスを加速し、NVIDIAのHPCプラットフォームでのワークロード最適化やハードウェアおよびソフトウェアのサポート対象を拡大してユーザーが異機種クラスターを実行できるようにする計画です。また、NVIDIAはSchedMDを買収した後もSlurmをオープンソースのまま維持することを明言しています。





また、SchedMDのダニー・オーブルCEOは「今回の買収は、世界で最も要求の厳しいHPCおよびAI分野におけるSlurmの重要性を証明するものです。NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティングに関する深い専門知識と投資は、オープンソースとして継続されるSlurmの開発を強化し、次世代のAIおよびスーパーコンピューティングの需要に応えるものとなるでしょう」とコメントしています。



Slurmのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。



Slurm Workload Manager - Documentation

https://slurm.schedmd.com/

