NVIDIAがMicrosoftと協力して大規模なクラウドAIコンピューターを構築すると発表

なお、NVIDIAは2023年度第3四半期(2022年8月~10月)の決算を発表しています。収益は59億3000万ドル(約8300億円)で、前年同期から17%減少、前四半期から12%減少。このうちデータセンターの収益を見ると38億3000万ドル(約5340億円)で、前年同期比で31%増加しました。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「アクセラレーテッドコンピューティングにおけるNVIDIAの先駆的な取り組みは、かつてないほど重要になっています。AIがより多くのコンピューティングを要求するのと同様に、汎用コンピューティングは物理学の限界にぶつかり、成長速度を落としています。アクセラレーテッドコンピューティングにより、企業はコストと環境を節約しながら、生産性を桁違いに向上させることができます」とコメントしました。 NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2023 | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2023

2022年11月17日 10時51分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1i_yk

