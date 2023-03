Adobeが独自のジェネレーティブAI「Firefly」を発表、PhotoshopやIllustratorといったCreative Cloudへの統合も

2023年3月21日、IllustratorやPhotoshopといったクリエイティブツールでおなじみのAdobeが、独自の画像生成機能およびテキストエフェクトを提供できるジェネレーティブAI「 Firefly 」を発表しました。Fireflyは将来的にAdobe Creative Cloudに統合され、コンテンツの作成・修正に、さらなる精度・パワー・スピード・手軽さをもたらしてくれます。 Adobe - Adobe Unveils Firefly, a Family of new Creative Generative AI https://news.adobe.com/news/news-details/2023/Adobe-Unveils-Firefly-a-Family-of-new-Creative-Generative-AI/default.aspx アドビ、新たなジェネレーティブAI 「Adobe Firefly」を発表 https://www.adobe.com/jp/news-room/news/202303/20230321_adobe-unveils-firefly.html Adobeは、すべてのクリエイターが自分の想像力そのままに創作活動ができるようにFireflyを設計したと発表しています。Fireflyを使用することで、コンテンツクリエイターは経験や才能に関係なく、自身の言葉をベースに画像・音声・ベクター・動画・3D・ブラシ・カラーグラデーション・動画変換などで、思い描いた通りのコンテンツをこれまで以上に簡単かつ迅速に生成可能となります。また、業界をリードするAdobeのツールやサービスにFirelyを直接搭載することで、ユーザーは既存のワークフローの中で、気軽にジェネレーティブAIを活用できるようになります。

2023年03月22日 10時32分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logu_ii

