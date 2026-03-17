2026年03月17日 11時36分 AI

AdobeとNVIDIAが戦略的パートナーシップを発表、次世代のFireflyモデルとクリエイティブ・マーケティング・エージェント向けワークフローを提供へ



クリエイティブソフトウェア大手であるAdobeが半導体大手のNVIDIAと戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。これには、次世代の基盤となるAdobe Fireflyモデルとエージェント型ワークフローの提供が含まれます。



Adobe and NVIDIA Announce Strategic Partnership to Deliver the Next Generation of Firefly Models and Creative, Marketing and Agentic Workflows

https://news.adobe.com/news/2026/03/adobe-and-nvidia-announce-strategic-partnership





Today, Adobe and @nvidia announced a strategic partnership to reinvent creative and marketing workflows with the power of AI. Adobe’s creative and marketing technology, combined with NVIDIA’s research and accelerated computing, will come together to develop next-generation… pic.twitter.com/a57xSq98K8 — Adobe (@Adobe) March 16, 2026



Adobeは「NVIDIAとの提携により、コンテンツ需要の急増と、生成型AIによるクリエイティブおよびマーケティングワークフローの変革が進む中で、Adobeのクリエイティブおよびマーケティングのワークフロー、モデル、テクノロジーと、NVIDIAのオープンモデル、ライブラリ、研究、高速コンピューティングが融合されることになります」と語っています。





戦略的パートナーシップの主な内容は以下の通り。



・次世代のAdobe Fireflyモデルの提供

AdobeはNVIDIAの高度なコンピューティング技術とAI技術を活用し、創造性、生産性、およびマーケティング向けに設計された次世代のAdobe Fireflyモデルを提供すると宣言しました。これらのモデルは、NVIDIA CUDA-XやNeMoライブラリを用いて構築される予定だとのこと。





・AdobeエージェンティックAIイノベーション

Adobeは、パーソナライズされ、安全でコスト効率の高い環境におけるハイブリッドで長期実行されるエージェンティックループの基盤として、NVIDIA Agent Toolkitの一部であるNVIDIA OpenShellおよびNemotronを活用するとのこと。また、Adobe Experience Platformによって強化される大規模なエージェンティックワークフローに向けて、Agent ToolkitとNemotronを評価します。NVIDIAはエンジニアリングの専門知識、ソフトウェアへの早期アクセス、およびターゲットを絞った市場参入サポートを提供すると述べています。





・高忠実なクラウドネイティブ3Dデジタルツインによるマーケティングコンテンツ制作の変革

NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティング、OpenUSDデータ交換用のNVIDIA Omniverseライブラリ、NVIDIA RTXレンダリング、およびリアルタイムクラウドストリーミング用のNVIDIA Omniverse Kit App Streamingを、Adobeの生成AIおよびワークフロープラットフォームと統合することにより、ブランドアイデンティティを保持したマーケティングコンテンツ自動化のためのクラウドネイティブな3Dデジタルツインを制作します。



・AIドキュメントインテリジェンスによるビジネス生産性の向上

Adobeは、NVIDIA Nemotronの機能をAdobe Acrobatにもたらし、ビジネスプロフェッショナル、消費者、および企業向けのAI出力の質をさらに向上させ、生産性を高めると発表しました。





・クラウドにおけるクリエイティブワークフローの加速

Adobeは、NVIDIA CUDAを使用して、Frame.ioのスケーラブルなクラウドコンテンツ管理、ワークフロー、メディアデコード、およびインテリジェンスを加速させると述べました。これにより、画像、ビデオ、3D、その他のクリエイティブメディアタイプにおける、大規模な高速セマンティック検索、生成的制作、およびインサイトを実現するとのこと。



・共同の市場参入戦略の策定

AdobeとNVIDIAは、Adobe Firefly Foundryを使用して、世界中の企業顧客によるこれらのAIイノベーションのアクセスと採用を推進する共同の市場参入戦略を策定すると述べています。



Adobeのシャンタヌ・ナラヤン会長兼CEOは「コンテンツ制作は爆発的に増加しており、NVIDIAとのパートナーシップは、AIの力でクリエイティブおよびマーケティングのワークフローを刷新するという共通のビジョンに基づいています。「AIがマーケティングチームやメディア・エンターテインメントスタジオの働き方を変革する中で、AdobeとNVIDIAは、Fireflyモデル、CUDAライブラリをアプリケーションに統合し、マーケティング向け3Dデジタルツイン、そしてエージェントツールキットとNemotronをエージェントフレームワークに統合することで、高品質で制御可能、かつエンタープライズグレードの未来のAIワークフローを実現します」とコメントしました。



NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「AIはあらゆる業界に、可能性を再定義する力を与えています。NVIDIAとAdobeは20年以上にわたり、デザインと創造性の限界を押し広げるために協力してきました。本日、私たちはそのパートナーシップを新たなレベルへと引き上げます。両社の研究開発チームを結集し、NVIDIA CUDAを活用してAdobeの人気アプリケーションを高速化するとともに、創造性を再考し、顧客体験を変革する最先端の世界基盤モデルを共同で構築していきます」と述べました。

