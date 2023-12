2023年12月27日 10時46分 モバイル

MicrosoftのチャットAI「Copilot」のAndroidアプリがGoogle Playストアでひっそりと登場



Microsoftが、以前は「Bing Chat」と呼んでいたMicrosoftの対話型AI「Copilot」を、正式な発表をすることなくGoogle Playでリリースしていたことが判明しました。



2023年12月26日に、CopilotがひっそりとリリースされているのをあるX(旧Twitter)ユーザーが発見しました。Google Playの配信ページでの最終更新日が2023年12月19日となっていることから、アプリはこの日にリリースされていたのではないかと、この件を最初に報じたニュースサイトのNeowinは指摘しています。





Androidユーザーは、以下のリンクからアプリ版のCopilotを入手することが可能です。



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.copilot





アプリを入手するには「インストール」をタップします。





「開く」をタップします。





アプリ使用時の画面は以下のような見た目。Microsoftの「Bing: AI&GPT-4とチャット」からチャット機能だけを取り出したようなUIになっています。また、GPT-4を使うかどうかを切り替えるトグルボタンもあります。





Microsoftアカウントでログインしなくても会話できました。





ログインするとDALL-E 3での画像生成も行うことができます。MicrosoftがBingチャットをCopilotにリブランドしたことが反映されていないのか、生成の前に「これはBingです。描いてみますね」と発言してしまっています。





IT系ニュースサイトのThe Vergeは「リブランドの際にBing Chat EnterpriseもCopilotに統合されたことを踏まえると、今回のCopilot専用アプリのローンチは、独立したCopilotエクスペリエンスを拡張する上で理にかなったステップのように思えます。まだiOS版がローンチされる兆しはありませんが、すぐに登場するでしょう」とコメントしました。