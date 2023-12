2023年12月27日 10時35分 ゲーム

ニンテンドー3DSとWii Uが予定より早くオンラインプレイできなくなっていることが明らかに



任天堂は2024年4月上旬にニンテンドー3DSとWii Uのオンラインサービスを終了すると発表していましたが、ひと足先に一部のユーザーでオンラインプレイができなくなっていることが報告されています。



Nintendo Network shutdown - The beginning of the end

https://pretendo.network/blog/12-23-23





New 3DS And Wii U Users Can No Longer Go Online In Games | Nintendo Life

https://www.nintendolife.com/news/2023/12/new-3ds-and-wii-u-users-can-no-longer-go-online-in-games





Nintendo Wii U, 3DS online play appears to be shut down - Polygon

https://www.polygon.com/24015380/nintendo-wii-u-3ds-error-code-online-shut-down



任天堂は2024年4月上旬にすべてのニンテンドー3DSとWii Uのオンラインプレイサービスを終了すると発表しています。なお、任天堂は「サービスの継続が困難となるような事象が発生した場合には、やむを得ず予定(2024年4月上旬)よりも前に個別のソフトごと、あるいは全ソフトのサービスを終了する可能性がある」とアナウンスしていました。



任天堂がニンテンドー3DSとWii Uのオンラインプレイサービスを2024年4月上旬に終了すると発表 - GIGAZINE





しかし、2023年12月下旬にニンテンドー3DSおよびWii U向けに配信されたソフトウェアアップデートにより、ニンテンドー3DSとWii Uの新規ユーザーはオンラインサービスに接続できなくなっていることが明らかになりました。この問題を最初に報告したのは、ニンテンドー3DSとWii Uのオンラインサービスが終了したあともオンラインサービスを利用できるようにすることを目指すオープンソースプロジェクトのPretendoです。



12月下旬に配信されたアップデートを適用してから新しいニンテンドーアカウントでオンラインプレイしようとすると、Wii Uでは「エラーコード 106-0303」、ニンテンドー3DSでは「エラーコード 006-0303」が表示されると報告されています。このエラーコードが表示される理由は、新しく作成されたニンテンドーアカウントがサーバーと同期されなくなったためです。



なお、2023年12月初旬にはスーパーマリオメーカーで「エラーコード 106-0502」が表示され、オンラインプレイがプレイできなくなる問題も報告されていました。Pretendoが確認できた中では、「エラーコード 106-0502」は12月8日頃から発生していた模様。このエラーの原因はオンラインプレイ用のサーバーが閉鎖してしまったためだそうですが、一部のユーザーは依然としてオンラインプレイにアクセス可能なままであることも明らかになっています。



Some of you may have noticed that Super Mario Maker on Nintendo Network has been throwing 106-0502 quite a lot lately. The earliest instances we have found are December 8th. The reason for this is seems to be a configuration issue on Nintendo's side. A thread. (1/6) — Pretendo (@[email protected]) (@PretendoNetwork)



ニンテンドーネットワーク上のゲームは以下の3つのサーバーを駆使して機能します。



1:アカウントサーバー

クライアントにゲームの認証サーバーの場所を伝え、接続するためのトークンを提供するサーバー。



2:ゲーム認証サーバー

内部アカウントを使用してユーザーをログインさせ、クライアントにゲームの安全なサーバーの場所を伝えるサーバー。



3:ゲームの安全なサーバー

すべてのゲームプレイが行われるサーバー。



ニンテンドーネットワーク上のゲームはすべて2つの認証サーバーを使用しますが、「ゲームの安全なサーバー」は各ゲームごとに複数用意されています。2つある認証サーバーはランダムに接続先を決めるようになっており、これはサーバー間で接続を分担するためと考えらえています。



「エラーコード 106-0502」が発生する理由について、Pretendoは「認証サーバーが停止したサーバーにクライアントのアドレスを与えるため」と説明しています。任天堂はニンテンドー3DSとWii Uのオンラインプレイを2024年4月上旬に完全に終了させる予定ですが、コスト削減のためにいくつかのサーバーを先行して閉鎖しているため、このようなエラーが発生しているのではとPretendoは指摘しました。