Microsoftが開始からわずか3カ月でCopilot Proの「GPT Builder」の一般提供の廃止を発表

Microsoftは2024年3月に、Copilotに搭載されたAIチャット機能「Copilot GPT」をカスタマイズできるサービス「GPT Builder」の提供を、Copilot Proユーザー向けに開始しました。しかし、リリースからわずか3カ月後の6月10日に、Microsoftが個人向けのGPT Builderの提供を打ち切ることを発表しました。 GPT Builder is being retired - Microsoft Support https://support.microsoft.com/en-us/topic/gpt-builder-is-being-retired-d1de6c3a-4c7a-4bcd-98ff-2f65f3d23cd1 Microsoft makes Copilot Pro less appealing, ditches ChatGPT's GPT Builder https://www.windowslatest.com/2024/06/10/microsoft-makes-copilot-pro-less-appealing-ditches-chatgpts-gpt-builder/ MicrosoftのGPT Builderは、有料サブスクリプションサービスであるCopilot Proに加入した人向けに提供されている機能で、ユーザーは独自にカスタマイズされたCopilot GPTを作成したり、共有したりできます。具体的なユースケースとしては、買い物用のCopilot GPTに料理のプランを送って買い物リストを作成してもらう、といった使い方が想定されています。

2024年06月12日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

