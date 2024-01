OpenAIが自作チャットAI「GPTs」を共有可能な「GPT Store」を公開＆法人向け新プラン「ChatGPT Team」も発表

チャットAI「ChatGPT」などで知られるOpenAIが、ユーザー独自のチャットAIを作成できる機能「GPTs」で作成したチャットAIを別のユーザーに公開できる「 GPT Store 」をリリースしました。同時に、ChatGPTの法人向け有料プラン「 ChatGPT Team 」も開始しています。 Introducing the GPT Store https://openai.com/blog/introducing-the-gpt-store Introducing ChatGPT Team https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-team OpenAI Launches GPT Store For Users to Share Custom Chatbots - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/openai-launches-gpt-store-for-users-to-share-custom-chatbots 2023年11月にOpenAIが、ChatGPTをカスタムして自分好みのチャットAIを作成できる機能「GPTs」を発表し、さらに自分でカスタムしたGPTsを他のユーザーに公開できる「GPT Store」を発表しました。 OpenAIがコーディング不要でChatGPTをカスタムできる「GPTs」発表&自分のGPTsを公開できる「GPT Store」も展開予定 - GIGAZINE

・関連記事

カスタマイズした自分だけのChatGPTを公開できる「GPT Store」のリリースが2024年に延期へ、OpenAIのCEO解任騒動が原因か - GIGAZINE



OpenAIがコーディング不要でChatGPTをカスタムできる「GPTs」発表&自分のGPTsを公開できる「GPT Store」も展開予定 - GIGAZINE



OpenAIが4度目のブレイクスルーとなる数学ができるAI「Q*(キュースター)」で汎用人工知能開発の飛躍を目指す、アルトマンCEO解任騒動の一因か - GIGAZINE



OpenAIがGPT-4のアップグレード版大規模言語モデル「GPT-4 Turbo」を発表、2023年4月までの知識を持ちコンテキストウィンドウは128Kで価格は控えめ - GIGAZINE



ついに日本で利用可能になったChatGPTの強力ライバル「Claude」使用レビュー、テキストファイルやPDFファイルの認識も可能でランチの相談からコーディング補助までサクサク応答 - GIGAZINE

2024年01月11日 11時42分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.