AppleがiPhone 14ユーザー向けの衛星通信・緊急SOS機能の無料期間を2025年までの1年間延長することを発表

AppleはiPhone 14以降の全てのiPhoneに、 人工衛星を経由した緊急SOS機能 を搭載しています。この機能によって、モバイル通信が届かない山奥などの場所で遭難した場合でも救助を要請することが可能です。AppleはiPhone 14シリーズを利用するユーザーに対し、衛星経由での緊急SOS機能への無料アクセスを2025年まで延長することを発表しました。 Apple extends Emergency SOS via satellite for an additional free year - Apple https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-extends-emergency-sos-via-satellite-for-an-additional-free-year/

2023年11月16日 10時42分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1r_ut

