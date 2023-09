2023年09月01日 11時55分 ソフトウェア

Microsoftが「Teams」のMicrosoft 365やOffice 365との抱き合わせ販売をヨーロッパで中止すると決定



Microsoftが独占禁止法違反の疑いでEU規制当局から調査されていたMicrosoft 365・Office 365とMicrosoft Teamsのセット販売を、EEA(欧州経済領域)とスイスにおいて中止することを発表しました。



Microsoftの発表によると、EEAおよびスイスでは、2023年10月1日からMicrosoft TeamsのMicrosoft 365・Office 365へのバンドルを解除。以後、Microsoft 365とOffice 365は値下げして販売されます。一方でTeamsは単体で利用できます。



変更後の月額価格は以下の通り。エンタープライズ向けにはTeamsを含むプランは用意されません。



◆エンタープライズ向け Office 365 E1 7.4ユーロ(約1170円) Office 365 E3 23.1ユーロ(約3640円) Office 365 E5 39.5ユーロ(約6230円) Microsoft 365 E3 35.7ユーロ(約5630円) Microsoft 365 E5 57.7ユーロ(約9100円) Microsoft Teams 5ユーロ(約790円)



現場担当者向けのフロントラインスイートとビジネススイートのユーザーは、このままTeamsを含むスイートを使い続けるか、Team抜きのものに変更するかを選択可能です。



Teamsなし Teamsあり ◆フロントラインスイート Microsoft 365 F1 1.6ユーロ(約250円) 2.1ユーロ(約330円) Office 365 F3 3.2ユーロ(約500円) 3.7ユーロ(約580円) Microsoft 365 F3 7.0ユーロ(約1100円) 7.5ユーロ(約1180円) ◆ビジネススイート Microsoft 365 Business Basic 4.6ユーロ(約730円) 5.6ユーロ(約880円) Microsoft 365 Business Standard 9.7ユーロ(約1530円) 11.7ユーロ(約1850円) Microsoft 365 Business Premium 18.6ユーロ(約2930円) 20.6ユーロ(約3250円)



このほかに、Microsoft 365・Office 365との相互運用性に関わるリソースの強化も行われます。これにより、ZoomやSalesforceなどは、ExchangeやOutlook、Teamsにわたるカスタマイズされた統合エクスペリエンスを作成可能になるとのこと。



また、サードパーティーソリューションがサービス内でWeb用Officeをホストできるような新たなメカニズムも作成されるとのことです。