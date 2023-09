2023年09月20日 06時00分 ハードウェア

Googleの純正スマートウォッチ「Pixel Watch」には画面割れに対する修理オプションが存在しないことが明らかに



Googleは2022年10月から純正スマートウォッチ「Pixel Watch」を販売しています。そんなPixel Watchには、ディスプレイにひび割れなどの破損が生じた際の修理オプションが存在せず、交換対応になることが報告されています。



Googleの広報担当者であるブリジット・スターキー氏は海外メディアのThe Vergeに対し「現時点では、Pixel Watchの画面割れに関する修理オプションはありません」と報告。また「Pixel Watchのディスプレイが破損した場合には、カスタマーサポートチームに連絡することで、必要に応じて有償での交換オプションを受けられます」と述べています。



スターキー氏はさらにThe Vergeに対して、「Googleのハードウェア保証に関するポリシーは、通常の摩耗や損傷、事故、用途外での使用、分解には適用されません」と報告。そのため、ディスプレイのひび割れなどの損傷は、あらゆる保証の対象外となり、交換の際には新しいデバイスを購入することが求められます。





落下などの衝撃でPixel Watchのディスプレイが破損したという一部のユーザーは、「Pixel Watchは400ドル(約6万円)近くするにもかかわらず、Googleはディスプレイの修理オプションを提供していません。まるでGoogleは『新しいものを買うしかありません』と我々に伝えているようです」と指摘しています。



別のユーザーは「ディスプレイの修理に関する補償は購入の時点で存在していませんでした。また、Googleと提携して修理キットの提供を行っているはずのiFixitですら、本体ごと交換することを勧めています」と批判しています。





海外メディアのArs Technicaによると、Pixel Watchには非公式の修理業者に交換用部品を提供するサプライチェーンが存在しないため、実際にディスプレイの修理を行うためには別のPixel Watchを分解してから移植する必要があり、交換が非常に困難とのこと。一部のメディアは「Googleが純正スマートフォン『Pixel』の所有者向けに、公式ストアやiFixitなどのサードパーティーの修理業者からデバイスを修理するための公式オプションを提供していることを考えると、Pixel Watchに修理オプションが存在しないことは不可解です」と指摘しています。



一方で、カリフォルニア州などで審議が進む「修理する権利」の動向次第では、将来的にGoogleがPixel Watchに対して修理オプションを提供する可能性が示唆されています。