折りたたみ式スマホ「Pixel Fold」を自分で修理できる仕組みをGoogleがiFixitと公式で提供予定、バッテリー・ディスプレイ・充電ポートなどが修理可能



自分で購入した電荷製品を自分の手でできるようにする「修理する権利」が主張されるようになり、AppleやSamsungなどのスマートフォンメーカーは、ユーザー自身で修理できるキットやマニュアルを公式に提供しています。Googleが折り畳み型スマートフォンである「Google Pixel Fold」の修理キットを、電子機器修理企業のiFixitと協力して提供すると報じられています。



Googleは2022年4月にiFixitと提携し、自社開発のスマートフォンであるPixelシリーズの修理に必要な純正パーツを販売すると発表。実際に2022年7月からPixelシリーズのスクリーンやバッテリー、充電ポートなどのパーツや、修理に必要な工具の販売を開始しています。



折り畳み型スマートフォンは通常のスマートフォンよりも耐久性が低く、壊れやすいという特徴があります。さらに、通常のスマートフォンよりも複雑な内部構造をしていることから、修理がしにくいというのも難点です。



2023年7月に発売が予定されているGoogleの折り畳み型スマートフォン「Pixel Fold」も、すでに各メディアによる先行レビューで「わずか4日で壊れてしまった」と報告されており、他の折り畳み型スマートフォンと同じく故障しやすいことが指摘されています。



そこで、Google関連ニュースサイトの9to5GoogleがGoogleの広報担当者に尋ねたところ、Pixel Foldでもバッテリー・ディスプレイ・充電ポートなどの修理用部品や修理マニュアルが公式に提供されることが明らかになりました。



Google広報担当者は9to5Googleに対して、「保証期間外のPixel Foldについては、郵送および持ち込みによる保証対象外修理を提供します。また、iFixit経由でパーツ、修理ガイド、ツールを入手できるようにすることも計画しています。特にPixel Foldについては、延長保証を提供します。これにより、保証期間終了後の偶発的損傷や機械的故障に対する補償がお客様に提供されます。この延長保証は月額プランまたは1回払いのいずれかで購入できます。このサービスを利用すると、顧客はFoldを修理、あるいは必要に応じて交換することができ、免責金額が適用されます」と述べています。



なお、Samsungも同じくスマートフォンの修理部品やマニュアルを公式に提供していますが、折り畳み型スマートフォン「Galaxy Z Fold」「Galaxy Z Flip」については、ディスプレイが壊れやすいことと折り畳み型スマートフォンの内部構造が複雑であることから、自分で修理するためのキットやマニュアルを提供していません。