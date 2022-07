Googleが純正スマホ「Pixel」の修理用パーツをiFixitと協力して販売開始、将来の新モデルもサポート予定

・関連記事

Pixelの修理キットをiFixitとGoogleが組んで提供開始 - GIGAZINE



Valveが「Steam Deck」の交換部品をiFixitと提携して販売すると発表、さっそくiFixitが「Steam Deck」をバラバラに分解して採点 - GIGAZINE



iFixitがSteam Deckの修理用パーツを販売、約4万5000円でマザーボードまで購入可能 - GIGAZINE



Microsoftが最新ガジェット分解集団「iFixit」と正式コラボした公式修理ツールの販売をスタート - GIGAZINE



AppleがiPhone 13・iPhone 12・iPhone SEの「自分で修理プログラム」開始 - GIGAZINE



Appleの「セルフサービス修理プログラム」を使って自分の手でiPhoneを修理した感想 - GIGAZINE



2022年07月01日 16時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.