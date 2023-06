MicrosoftがSurface向けにディスプレイや5Gアンテナなどの修理部品を販売開始

Microsoftが展開する独自開発ハードウェア「Surface Pro」や「Surface Laptop」の修理部品が販売開始されました。ディスプレイやバッテリー、カメラ、5Gアンテナなど多様な部品が用意されています。 Announcing the availability of consumer replacement components for Surface devices | Microsoft Devices Blog https://blogs.windows.com/devices/2023/06/14/announcing-the-availability-of-consumer-replacement-components-for-surface-devices/ 近年、ユーザーが所持するデバイスを自身の手で修理する「修理する権利」の確立に向けた動きが活発化しています。Microsoftは2021年10月に 投資家との間で「修理する権利」の確立に向けた合意 に至っており、XboxやSurfaceといった自社製ハードウェアの修理部品販売に向けた取り組みを開始していました。 そして、2023年6月14日は、Surfaceシリーズ向けの修理部品の販売が始まりました。修理部品は以下のリンク先で販売されています。 Microsoft Surface Repair & Replacement Parts - Microsoft Store https://www.microsoft.com/en-us/store/b/surface-repair-parts

2023年06月15日 10時51分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

