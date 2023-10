2023年10月27日 14時00分 ハードウェア

iFixitがMicrosoftのSurfaceシリーズ用修理パーツの販売を開始



デジタル製品をバラバラに分解することでおなじみのiFixitが、Microsoftとパートナーシップを結び、同社のSurfaceシリーズで使える正規の修理・交換用パーツを販売すると発表しました。iFixitと提携して正規の修理・交換用パーツを販売しているメーカーには、Logitech(日本のロジクール)やSamsungがおり、Microsoftはこれらの企業に続いたこととなります。



Optimize your Microsoft Surface with iFixit | iFixit News

https://www.ifixit.com/News/84989/optimize-your-microsoft-surface-with-genuine-parts-from-ifixit





Microsoft works with iFixit to provide replacement components for Surface | Microsoft Devices Blog

https://blogs.windows.com/devices/2023/10/26/microsoft-works-with-ifixit-to-provide-replacement-components-for-surface/



iFixit now sells Microsoft Surface parts for repair - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/26/23933468/ifixit-microsoft-surface-parts-repair



YouTubeで何時間も動画を見続けている場合でも、人工知能(AI)の研究を行っている場合でも、在宅勤務で仕事を行っている場合でも、壊れたデバイスほどPC作業を台無しにするものはありません。iFixitはユーザーが毎日使用しているガジェットの修理を手伝うためのコンテンツを多数そろえており、その一環として、新たにMicrosoftとのパートナーシップを結ぶことに成功したと発表しました。





このパートナーシップにより、iFixitはMicrosoftが開発・販売するSurfaceやその他の製品で、ユーザーが自分の手でデバイスを修理できるようにすることに取り組んでいます。その第一歩として、iFixitはSurface Pro 9やSurface Laptop 5を含む全13種類のSurfaceシリーズ製品向けのMicrosoft正規の修理交換部品を販売すると発表しました。



これに伴い、iFixitはSurface製品の修理に役立つ分解動画や修理ガイド、トラブルシューティング、Microsoftのサービスマニュアル、修理用パーツの販売リンクなどをまとめたページ「Microsoft Repair Hub」を公開しています。なお、修理用パーツはパーツ単体での購入のほか、修理に必要なツールもセットになった修理キットを購入することも可能です。



Microsoft Repair Hub - iFixit

https://www.ifixit.com/collaborations/microsoft





記事作成時点でiFixitで修理用パーツが販売されることとなるSurfaceシリーズと、販売される修理用パーツのリストは以下の通り。



◆Surface Pro 7

・キックスタンド



◆Surface Pro 7+

・キックスタンド

・リムーバブルSSD(rSSD)

・SSDドア



◆Surface Pro X

・キックスタンド

・リムーバブルSSD(rSSD)

・SSDドア

・ディスプレイ



◆Surface Pro 8

・キックスタンド

・リムーバブルSSD(rSSD)

・SSDドア

・ディスプレイ



◆Surface Pro 9

・キックスタンド

・ディスプレイ

・リムーバブルSSD(rSSD)

・バッテリー

・Surfaceコネクトチャージングポート

・バックカバー

・スピーカー

・サーマルモジュール

・カメラ(フロント・リア)

・カメラ&Wi-Fiデッキ

・電源・音量ボタン

・マザーボード

・SSDドア



◆Surface Pro 9 5G

・キックスタンド

・ディスプレイ

・リムーバブルSSD(rSSD)

・バッテリー

・Surfaceコネクトチャージングポート

・バックカバー

・スピーカー

・サーマルモジュール

・カメラ(フロント・リア)

・カメラデッキ

・電源・音量ボタン

・マザーボード

・リムーバブルSSDドア



◆Surface Laptop 3

・ディスプレイ

・キーボード

・リムーバブルSSD(rSSD)

・ラバーフット



◆Surface Laptop 4

・ディスプレイ

・キーボード

・リムーバブルSSD(rSSD)

・ラバーフット



◆Surface Laptop 5

・ディスプレイ

・キーボード

・リムーバブルSSD(rSSD)

・バッテリーエンクロージャー

・ラバーフット

・Surfaceコネクトチャージングポート

・マザーボード

・サーマルモジュール



◆Surface Laptop Go 2

・ディスプレイ

・キーボード

・指紋認証レーダー付きキーボード

・リムーバブルSSD(rSSD)

・バッテリー

・ラバーフット

・Surfaceコネクトチャージングポート



◆Surface Laptop Studio

・ディスプレイ

・キーボード

・リムーバブルSSD(rSSD)

・バッテリーエンクロージャー

・Surfaceコネクトチャージングポート

・USB-C&オーディオジャック

・コスメティックプレート

・ラバーフット



◆Surface Studio 2+

・ディスプレイ

・リムーバブルSSD(rSSD)

・サーマルモジュール

・内蔵電源ユニット

・ラバーフット



◆Surface Laptop SE

・ディスプレイ

・キーボード

・ラバーフット

・Wi-Fiモジュール

・スピーカー

・マザーボード

・エンクロージャー

・バッテリー

・電源ポート



なお、iFixitは「すべてのデバイスを修理し、スペアパーツに簡単にアクセスできる場合、世界がどれだけ違ってくるかを想像してみてください。iFixitは修理可能な製品設計を最前線で提唱してきましたが、Microsoftがこれに賛同してくれることを嬉しく思います」と記しています。



Microsoftは「iFixitとのコラボレーションにより、当社の製品をより修理しやすくし、拡大する認定サービスプロバイダーのネットワークを補完します」と述べました。