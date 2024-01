2024年01月03日 22時40分 ハードウェア

Google Pixel 8とPixel 8 Proの修理用純正パーツ販売がスタート、バッテリーは6000円強でディスプレイは2万3000円~3万3000円



Googleが修理サービス・修理パーツ販売などを手がけるiFixitと組んで2022年から行っている、Google Pixelシリーズの修理用パーツ販売のラインナップに、Google Pixel 8とGoogle Pixel 8 Pro用パーツが加わりました。



The Pixel 8 parts store goes live, should be up for 7 years | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/the-pixel-8-parts-store-goes-live-should-be-up-for-7-years/



Google Pixel 8 Pro Parts | iFixit

https://www.ifixit.com/Parts/Google_Pixel_8_Pro





Google Pixel 8 Parts | iFixit

https://www.ifixit.com/Parts/Google_Pixel_8



iFixitの販売ページによると、Google Pixel 8 Proの6.7インチディスプレイは229.99ドル(約3万3000円)、背面カバー部分は172.99ドル(約2万4700円)、リアカメラは199.99ドル(約2万8600円)、バッテリーは42.99ドル(約6150円)など。





Google Pixel 8は6.2インチディスプレイが159.99ドル(約2万2900円)、背面カバー部分が142.99ドル(約2万400円)、カメラは広角が142.99ドル(約2万400円)、超広角が62.99ドル(約9000円)、バッテリーがPixel 8 Proと同じく42.99ドル(約6150円)などとなっています。



Googleは、ユーザーがGoogle Pixelを自力で修理できるように、iFixitと組んで修理キットを提供しています。



修理するにあたって役立つ自己診断アプリと修理マニュアルも公開されています。



なお、Google Pixel 8およびPixel 8 Proのパーツの出荷はアメリカのみ対応とのことです。