ポケモンGOの開発元・Nianticが「男女で賃金格差がある」と訴えられる



Google社内のスタートアップとして始まり、その後独立したNianticは、ポケモンGOやIngress、Pikmin Bloomなどの拡張機能(AR)ゲームを開発する企業として知られています。そんなNianticが、男女間で賃金格差を設けているとして訴訟を提起されました。



Pokémon Go creator Niantic accused of ‘systemic sexual bias’ in lawsuit - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/7/23787809/niantic-lawsuit-systemic-sexual-bias-pay-disparity





2023年7月7日(金)、Nianticの元従業員が「女性や有色人種の社員を軽視し、女性社員や有色人種の女性社員が他の社員と同一の賃金を受け取ることができないようにしている」として、同社を提訴しました。



訴状によると、Nianticを訴えたのは「匿名のアジア系女性」で、2020年2月に7万ドル(約1000万円)の給与で同社に入社したという人物です。その後、この女性社員は2020年後半には昇進を果たし、給与が約8万4000ドル(約1200万円)に昇給。2021年にはほとんどの男性同僚よりも高い役職および責任を担うようになったそうですが、それでも給与は周囲の男性社員よりも安かったそうです。





2022年の時点で、ある男性従業員は年間12万7000ドル(約1820万円)の給与を受け取っていたそうですが、訴訟を起こした女性はこの男性よりも役職がひとつ上であったにも関わらず、給与は10万5000ドル(約1500万円)だったと主張しています。その後、2023年春にこの女性は昇給し、給与が11万5000ドル(約1640万円)になっていますが、それでも役職が低い男性社員よりも低い水準のままです。



2023年時点で、アメリカのカリフォルニア州には15人以上の従業員を抱える企業に対して、求人情報で役職ごとの給与範囲を正しく共有することを求める「給与透明性法」が存在します。これに応じてNianticは求人情報において役職ごとの給与範囲を示していたのですが、訴訟を起こした女性は自身の給与がその給与範囲の下限よりも1万ドル(約140万円)以上少なかったそうです。





自身の給与がNianticの基準を下回っていることに気づいた女性社員は、他の女性社員と話し合い、Nianticの女性社員が性差別や賃金格差を受けないようにするために「Wolfpack」というグループを設立。



その後、Nianticのダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン・ディレクターとプリンシパル・ピープル・パートナーに問題を提起したところ、「彼らやNianticの男性上層部は、職場における性差別や性的偏見に関する彼女の苦情や懸念の声に対して敵対的であることを明らかにした」と訴状には記されています。



また、ある幹部は女性社員が職場の同僚とこの問題について話し合ったことが、彼女の評価に影響を与え、給与が通常の水準よりも低くなったと説明したそうです。なお、訴訟を起こした女性社員は「Wolfpackとの関わりが自身の仕事上の評価に不利益をもたらすことを恐れ、Wolfpackから直ちに退会した」と説明しています。





Wolfpackは2023年にNiantic社員を対象にした調査を実施しており、多くの女性社員が「Nianticで男女の賃金格差や性差別が存在する」と回答していると発表しています。この調査結果がNianticの上層部と共有された際、Nianticの最高マーケティング責任者であるマイク・クイグリー氏は「Wolfpackに対して調査結果から『男性優位の職場』や『性差別』といったコメントを削除するように要求した」と訴状には記されています。また、WolfpackはNianticから「上層部の承認なしに従業員を対象とした調査を実施することはできない」と通達されたとも記されています。



なお、今回訴訟を起こした女性社員は2023年6月に発表されたNianticの人員削減により同社を解雇されたそうです。



