2023年06月30日 11時40分 ゲーム

ポケモンGO開発元のNianticが従業員約230人を解雇しロサンゼルスのスタジオも閉鎖することを発表



「ポケモンGO」や「イングレス」、「ピクミン ブルーム」といった位置情報を用いたゲームの運営・開発で知られるNiantic(ナイアンティック)が、現地時間2023年6月29日に約230人の従業員を解雇することや、ロサンゼルスのスタジオを閉鎖すること、新規および今後のARゲームタイトルの開発を中止することを発表しました。



Nianticのジョン・ハンケCEOは2023年6月29日に従業員に対し、「Nianticのロサンゼルススタジオを閉鎖し、全従業員の約25%にあたる約230人の従業員を解雇して、ゲームプラットフォームチームを削減します」と発表しました。また「今回の従業員削減によってNBA All-WorldやMarvel World of Heroesの提供や開発が打ち切られることになります」と述べています。



今回の決定についてハンケ氏は「Nianticにおける出費が収益よりも速く増加したため」と語っています。Nianticでは、新型コロナウイルスの流行によって収益が急増し、従業員数の拡大や新規ゲームプロジェクトの開設などを行い、関連費用を増大させていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを取り戻してからは、Nianticの収益は新型コロナウイルス流行前のレベルに戻ったとのこと。そのため、パンデミック中に計画された新規ゲームやプラットフォームなどのプロジェクトは、投資に見合った収益をもたらしていないことが伝えられています。



ハンケ氏はさらに、「2016年のポケモンGOのリリース以来、ARゲーム市場は活発になるとともに、競争が激しくなりました。今日の競争の激しいモバイルゲーム市場では、驚異的な品質とイノベーションや高い収益性が求められています。私たちのAR技術とプラットフォームは、開発者が望む機能を堅固で信頼性が高い方法で提供する必要がありますが、私たちはこれらの目標を達成していません」と述べ、ゲームの開発環境を整備することに注力することを示唆しています。



またハンケ氏は「ポケモンGOの開発は引き続きNianticの最優先事項であり、ポケモンGOを健全に保ち、永遠のゲームとして成長させることに注力しています」と報告。さらに「今回の従業員削減に伴って、ポケモンGOのチームに対してもいくつかの調整を加えましたが、今後もゲームとチームへの投資は積極的に行っていきます」と述べ、ポケモンGOの運営や開発に影響がないことを明らかにしています。





ハンケ氏はさらに「ピクミン ブルームやペリドット、モンスターハンター Nowなど、既存のゲームの成功に対しても注力していきます」と述べています。ハンケ氏は「これらのゲームの今後の見通しには自信がありますが、、ユーザー維持率や収益性の面でまだまだやるべきことはたくさんあります」と語っています。



Nianticではまた、開発者が独自のAR体験を構築および収益化するためのARマップとプラットフォームへの投資を継続し、社内プロジェクトを最小限に抑えることを報告しています。



ハンケ氏は「Nianticはこれからも新しい形に進化を続けますが、私たちの使命は変わりません。私たちは、世界をより豊かにし、企業としてのニーズや開発者とユーザーのニーズすべてを健全で前向きな方向で満たす製品やテクノロジーを構築することに引き続き取り組んでいきます」と述べています。