Twitterの社員数が8000人から1500人に激減したことがイーロン・マスクのインタビューで発覚、ただしTwitterはまもなく黒字化に成功しそうなことも明らかに



Twitterのイーロン・マスクCEOがBBCのインタビューに答え、Twitterが人員削減により社員数を1500人まで減らしており、これにより黒字化間近に迫っていることを明かしています。



現地時間の2023年4月12日、BBCがTwitterのマスクCEOに1時間にもおよぶインタビューを実施しました。インタビュアーはBBCのジェームズ・クレイトン氏で、インタビューの様子はBBCとTwitter Spacesでライブ配信され、330万人もの聴衆を集めました。なお、マスクCEOはインタビューの前に「『BBCがTwitterにやってくる』と言ったところ、本当にレポーターがやってきました」とツイートしており、BBCによるインタビューが事前に予定されていたものではなく、急遽セッティングされたものであることを示唆しています。



インタビューの中で、マスクCEOはTwitterの従業員数が8000人弱から1500人まで激減したことを明かしています。





TwitterはマスクCEOによる買収直後、全社員の半数を対象とした大胆な人員削減を実施し、2023年2月にも小規模な人員削減を実施していたことが明らかになっています。



Twitterによる度重なる人員削減は、同社の収益を改善させるためと考えられていますが、大規模解雇以降にTwitterでは複数回にわたる障害が発生したため、「人員削減によりシステムを正常に運用するために必要なエンジニアが不足しているのでは」と度々指摘されてきました。なお、インターネット監視機関のNetBlocksによると、2023年に入ってからTwitterで大規模障害が発生した回数は「6」だそうです。



インタビューの中でマスクCEOはTwitterで発生するいくつかの不具合の存在を認めましたが、これらはそれほど長く続かなかったと言及。続けて、Twitterが30億ドル(約4000億円)のマイナスキャッシュフローを抱えていた点を挙げ、大規模な人員削減のような抜本的な対策を取らなければならなかったとしました。



続けて、マスクCEOは「うまくいけば今四半期にキャッシュフローがプラスになる可能性がある」と語り、Twitterの経営が黒字化間近であることも明かしました。加えて、マスクCEOはTwitterが現在過去最高のユーザー数を抱えていることを明かし、買収以降のTwitterの運営が上手くいっていることをアピールしています。



なお、マスクCEOによるTwitter買収以降、Twitterから広告主が離れていると度々指摘されています。これについてマスクCEOは、「原因のほとんどは政治的なものである」とし、すでにほとんどの広告主が戻りつつあると明かしました。Twitterでは広告収入が激減していると指摘されていますが、マスクCEOの主導でリリースされたTwitter Blueが3カ月で14億円超を稼いだというデータもあります。



この他、マスクCEOはTwitterの買収を完了させた理由は「Twitter側に買収を完了させるよう訴えられたため」と説明しています。さらに、マスクCEOがTwitterを買収した際と同じ金額ではTwitterを売却するつもりはないとも語りました。



さらに、インタビューでは企業としてのTwitterがXという企業と合併したことについても触れられていますが、マスクCEOは「そうだ、もっと何かあるはずです」と語ったのみで、詳細には言及しなかった模様。なお、マスク氏はXの展開として、テンセントのWeChatのような何でもありのアプリ「X」を作りたいと語ったそうです。



なお、BBCのインタビューの中で、マスクCEOはアメリカの政治やTikTokの使用禁止など、さまざまなトピックについても議論を繰り広げています。