イーロン・マスクがTwitterで6秒動画アプリ「Vine」を復活させるかアンケートを実施

・関連記事

イーロン・マスクがTwitter買収提案前後にTwitter元CEOらと交わしたメッセージが公開される - GIGAZINE



Twitterは公式マークを維持するために月額3000円を求めることを検討中だと報じられる - GIGAZINE



各メディアに報道された「Twitterを解雇されて追い出された2人のエンジニア」がいたずらだったと判明 - GIGAZINE



2022年11月01日 10時38分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.