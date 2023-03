2023年03月25日 23時00分 メモ

「自分は地球を救うためにやってきたエイリアンだ」と考えている人々「スターシード」とは?



地球上に住むほとんどの人々は「自分は地球人だ」と思っているはずですが、世の中には「自分は地球を救うために人間として生まれたエイリアンだ」と信じているstarseed(スターシード)と呼ばれる人々がいます。スターシードの人々はどういう認識を持っているのか、どういう人々がスターシードとして目覚めやすいのかについて、イギリスのマンチェスター・メトロポリタン大学で認知や超心理学について研究しているKen Drinkwater氏らが解説しています。



Starseeds: psychologists on why some people think they're aliens living on Earth

https://theconversation.com/starseeds-psychologists-on-why-some-people-think-theyre-aliens-living-on-earth-197291





スターシードとは、地球を癒やして人類を幸福や繁栄に満ちあふれた「golden age(黄金時代)」に導くため、別次元の地球ではない惑星から地球人として転生してきたと信じている人々のことです。かなり奇妙な存在に思えるかもしれませんが、TikTokやInstagramには自らをスターシードだと称する人々の投稿が数多く存在しており、「#starseed」のタグが付いた動画はTikTok上で10億回以上も再生されています。



Drinkwater氏によると、スターシードは自らのことを神の領域と地球を結ぶ存在であり、瞑想(めいそう)を介して銀河間を移動できると考えているとのこと。また、スターシードの人々は人間の言語だけでなく、「light language(光の言語)」と呼ばれるものでコミュニケーションを取ることができると信じているそうです。





自分自身がスターシードであるかどうかを見分けるポイントとされているのが以下の特徴です。



・帰属意識が欠如していると感じている。

・人生の意味を探している。

・スピリチュアルである。

・強い直感を持っている。

・共感的である。

・敏感である。

・魂が人間の体に慣れていないため、多くの肉体的・精神的な問題を抱えている。

・人類を助けたいと思っている。

・地球上の生命に圧倒されてしまうため、1人で時間を過ごして充電する必要がある。

・陰謀論や古代文明、健康についての知識など、新しい文化や領域に興味を持っている。





これらの「自分がスターシードかどうか見分けるポイント」が自分に当てはまるという人は少なくないはず。しかし、人生の意味を探していたり、居場所がないと感じていたり、帰属意識が欠如していたりする人が多いことは調査でもわかっており、これらの特徴はほとんどの人々が多かれ少なかれ持っているものです。



このように曖昧で一般的な性質についての説明を聞いた時、自分や自分が属する集団に当てはまる特別なものだと思ってしまう現象を「バーナム効果」と呼びます。Drinkwater氏らは、これまで地球外生命体や地球にやってきたエイリアンが発見されていないにもかかわらず、バーナム効果のせいで一部の人々は自分がスターシードだと信じてしまうと指摘しています。





スターシードは20世紀後半に登場したニューエイジという信念の一形態だとのこと。ニューエイジにはさまざまな思想がありますが、いずれも宇宙的な観点から存在を見て、個人の霊性や精神性の探究といったものに焦点を当てています。近年は科学への不信や従来的な価値観への疑問から、ニューエイジへの関心が高まっているそうです。



また、空想的であったり、現実と虚構を混同するソース・モニタリング・エラーを起こしやすかったりする人々は、スターシードをより信じやすい傾向があるかもしれないとDrinkwater氏らは指摘。比喩的な記述と事実についての記述を区別することが苦手であり、超越論的な言葉を文字通り解釈する傾向が強い人々も、スターシードの考えを支持する可能性が高いとのこと。



スターシードの場合、大手出版社が出版した書籍も複数存在していることから、より信ぴょう性を強く感じる可能性もあります。Drinkwater氏らは、「確かに、私たちが知っている人生は、かつて想像していたほど単純ではないかもしれません」と述べました。