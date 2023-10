2023年10月09日 12時00分 サイエンス

「見えない何かがそばにいる」という感覚に科学的説明はつくのか?



夜更けに一人で自室にいる時や夜中にふと目が覚めた時、「何かが部屋にいる」という奇妙な感覚に襲われた経験がある人もいるはず。心霊体験や超常現象として片付けられがちなこの感覚についての科学的な解説を、ダラム大学で心理学准教授を務めるベン・アルダーソン・デイ氏が試みています。



What science can tell us about the experience of unexplainable presence

https://theconversation.com/what-science-can-tell-us-about-the-experience-of-unexplainable-presence-201323





「見えない何かが部屋にいる」という感覚についての最大の研究の1つは、1894年にイギリスの心霊現象研究協会によって行われた「幻覚についての国勢調査」です。心霊現象研究協会はテレパシーや催眠術、幽霊、降霊術といった心霊現象を科学的に研究することを目的とした団体で、哲学者でケンブリッジ大学教授のヘンリー・シジウィックによって設立されました。



心霊現象研究協会は幻覚についての国勢調査で、イギリス・アメリカ・ヨーロッパの1万7000人以上を調査しました。その結果、10%近くの人々が「目が覚めている時に物理的にはあり得ない存在を見たり、触れたり、声を聞いたりした」と回答したとのこと。





アルダーソン・デイ氏は、心霊現象研究協会が収集したケースの多くはヒプナゴジア(半覚醒状態)に関連した幻覚のようだと指摘しています。半覚醒状態の段階では幻覚や明晰夢、金縛りなどが起きやすいことが知られており、19世紀に報告された宗教的体験の多くが半覚醒状態に関連しているという研究結果もあるとのこと。



半覚醒状態で体験する現象の中でも、特に金縛りは「見えない何かが存在する感覚」と強い関連があるといわれています。金縛り中はレム睡眠と同様に体の筋肉を動かすことができないものの意識だけは覚醒した状態であり、金縛りを体験した人の50%以上が「見えない何かに遭遇した」と感じていたという研究結果が報告されています。



金縛り状態が幻覚を引き起こす理由には諸説ありますが、そのうちのひとつが「本能が感じる恐怖と現実のつじつまを合わせるため」という説です。起きているのに体が動けないという異常な状況に直面した場合、その人の本能が脅威を感じ取りますが、実際に自分を脅かしているものは存在しません。そこで体は本能と現実のギャップを埋めるため、「実際には存在しないなにか恐ろしいもの」を想像するというわけです。



別の説としては、金縛りに存在する特定の要素が、「見えない何かが存在する感覚」を引き起こしているというものです。そもそも「見えない何かが存在する感覚」はパーキンソン病や精神疾患の患者、臨死体験、大切な人との死別といった状況でも報告されており、これらに共通する何かしらの要因が存在するのかもしれません。





脳の左半球に電気的刺激を与えた実験や、健康な人の身体感覚の予想を乱した実験からは、身体的な手がかりが実際には存在しない何かを感じさせることが示唆されています。アルダーソン・デイ氏はこの論理が金縛りのケースにも適用できると考えており、金縛りにおける体や感覚の混乱が、「見えない何かが存在する感覚」を生み出している可能性があると主張しています。



アルダーソン・デイ氏らの研究チームが行った2022年の研究では、臨死体験やスピリチュアルな体験、持久力を要するスポーツなどが引き起こした「見えない何かが存在する感覚」について調査しました。その結果、幻覚が引き起こされた要因やシチュエーションは異なるものの、「自分の背後にいると感じる」など複数の共通点があることがわかったとのこと。



アルダーソン・デイ氏は、いまだに「見えない何かが存在する感覚」についての科学的研究は始まったばかりであり、最終的に1つの理論で説明が付くのか、それとも複数の理論が組み合わさるのかもわからないと述べました。