なぜ人間は「○○恐怖症」を持っているのか？

多くの人々は特定の対象について強い恐怖を感じる「 恐怖症 」を抱えており、よく聞くものには 高所恐怖症 や 先端恐怖症 、 閉所恐怖症 などが挙げられます。一体なぜ人間は恐怖症を抱くのか、恐怖症に進化論的な利点があるのかについて、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。 Why do people have phobias? | Live Science https://www.livescience.com/why-people-have-phobias 何かに対する「恐怖」と「恐怖症」を区別する際には、その恐怖が危険または予測不可能なものに対する合理的な反応なのか、非合理的な反応なのかに注目する必要があります。オーストラリアの マッコーリー大学 で心理学教授を務めるRon Rapee氏は、「恐怖症とは、客観的な現実に比例せず人の生活を妨げる、特定の状況や物体に対する恐怖です」「ほとんどの恐怖症は本質的に同じ特徴を示し、恐怖の対象が何なのかにおいてのみ異なります」と述べています。 恐怖症の一般的な特徴には、「対象となるものを避ける」「不安やネガティブな思考を抱く」「心拍数・呼吸の増加」「瞳孔の拡大」といったものが挙げられます。これらは本当に恐ろしいものに出会った時にも現れる可能性がありますが、反応が過剰または不合理である時に「恐怖症」とラベル付けされる場合があるとのこと。 しかし、恐怖症の中には単に不合理なだけではなく、ある程度は合理的な面がないとも言えないものも存在します。たとえば風呂やプールを嫌がる水恐怖症は溺死を避けることにつながり、高所恐怖症も転落を避ける上では有効です。Rapee氏は、「恐怖症はほとんどの場合、現実的で進化論的に合理的な対象および状況に関連して発見されます。たとえば電線やソケットの恐怖症は、たとえそれらが人を殺すことができるとしてもほとんど見られませんが、嵐やヘビ、クモなど、言い換えれば『古代の人々を殺すことができたもの』の恐怖症は一般的です」と説明しています。

2022年10月16日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

