ソーシャルメディアの普及で「脳が腐る」のか？

オックスフォード大学出版局が2024年の言葉として選んだ「 brain-rot(ブレインロット、脳腐れ) 」は、SNSに流れてくるような簡単に消費できるコンテンツをぼーっと見続け、精神状態や知性が劣化した状態を指す言葉です。この「脳腐れ」という状態や現代のインターネットが人々に及ぼす影響について、カナダの トロント州立大学 でシニアリサーチフェローを務める マスウード・キアンプール 氏が解説しています。 Online brain rot is undermining our ability to tell meaningful stories https://theconversation.com/online-brain-rot-is-undermining-our-ability-to-tell-meaningful-stories-248984

2025年05月06日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

